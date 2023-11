Alluvione Toscana: a Campi Bisenzio alcune scuole chiuse fino al 15 novembre

MeteoWeb

La chiusura di alcune scuole a Campi Bisenzio (Firenze) continuerà fino al 15 novembre, a causa del perdurare dell’emergenza maltempo. È quanto disposto con ordinanza oggi dal sindaco Andrea Tagliaferri. Tra le scuole che resteranno chiuse fino a mercoledì prossimo compreso ci sono l’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini (scuole dell’infanzia Lorenzini, Tosca Fiesoli, Andersen; scuole primarie Fra’ Ristoro e Lorenzo Il Magnifico; scuola secondaria Matteucci), scuola dell’infanzia Nencioni dell’Istituto comprensivo La Pira, sede di Campi Bisenzio del Cpia1, nido Agnoletti, “in quanto sussistono ancora condizioni di inagibilità nonostante la tempestività dei lavori di ripristino della sicurezza”. Tutte le altre scuole di Campi riapriranno lunedì 13 novembre “dopo un’attenta valutazione delle condizioni delle strutture”.

I servizi di pre e post scuola e il servizio di trasporto scolastico “sono per il momento sospesi, così come le gite scolastiche, mentre il servizio mensa sarà garantito con pasti monoporzione; nella giornata di lunedì non verrà distribuita la merenda di metà mattina per motivazioni logistiche”.