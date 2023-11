Alluvione Toscana, a Campi Bisenzio scuole chiuse dal 6 all’8 novembre

MeteoWeb

Ordinanza del sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), Andrea Tagliaferri, per chiudere le scuole nel Comune per tre giorni la prossima settimana, da lunedì 6 novembre a mercoledì 8 novembre 2023, a causa dell’alluvione che ha stravolto la Toscana. La chiusura riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado e anche gli asili nel territorio comunale. Istituite anche tre ‘zone rosse’ nelle aree alluvionate del capoluogo e delle frazioni di Capalle e di San Piero a Ponti: in tali aree sono vietati anche l’ingresso, il transito e la sosta ai veicoli non autorizzati. Ciò, spiega il sindaco, per agevolare le operazioni di rimozione del fango dalle strade e la loro pulitura.