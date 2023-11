Alluvione Toscana, Cnr: “insolita ed imprevedibile linea di temporali”

MeteoWeb

“Quella che si è scatenata nel Nord della Toscana è una ‘linea di temporali’ insolita ed imprevedibile con i modelli meteorologici“. Lo spiega Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, soffermandosi sullo “stazionamento di 5 ore” dei temporali su parte della Toscana, scatenando la disastrosa alluvione che finora ha provocato 7 vittime e due dispersi, oltre a gravi danni. “Si chiama in gergo ‘squall line’ – afferma – ed identifica una striscia di temporali, che nel caso specifico ha avuto inizio dal mare e, passando da Pontedera, ha attraversato tutto il Nord della Toscana fino a Campi Bisenzio, Prato e Firenze”. In poche ore, sulla Regione è caduta la pioggia che normalmente cade nell’intero novembre, il mese che normalmente registra più precipitazioni, “mentre tutti i modelli prevedevano che la tempesta avrebbe attraversato la Toscana in un’ora e mezza“.

A determinare la formazione della linea temporalesca, precisa Gozzini, “è stato un ‘minimo secondario sul Golfo Ligure’, cioè un’area di bassa pressione determinata dal calo di pressione in 24 ore del ‘minimo’ principale, quello sull’Atlantico, da 984 a 950 ettopascal. Il gradiente, cioè la variazione della pressione, ha generato il ‘minimo secondario’, cui si sono uniti gli effetti della convergenza tra i venti di libeccio e di scirocco“. Secondo il climatologo del Consorzio Lamma-Cnr, quelli accaduti “sono eventi non rarissimi, che si possono verificare”.

L’emergenza maltempo nel nord della Toscana non è comunque finita. Dopo una pausa nella mattina di domani, nella seconda parte della giornata, secondo le previsioni di Valerio Capecchi, meteorologo del Consorzio, sarà attiva una nuova perturbazione che produrrà i suoi effetti in tutto il weekend. Tra le regioni più colpite dal maltempo, oltre alla Toscana, ci sono Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli nel Nord Italia. Sulle coste tirreniche sono previste mareggiate in seguito ai venti forti di libeccio. La nuova perturbazione del fine settimana interesserà tutto il Centro-Nord.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: