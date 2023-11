Alluvione Toscana, Giani: “in questo momento il problema sono i rifiuti”

MeteoWeb

“I rifiuti sono il tema centrale in questo momento. Noi li abbiamo organizzati attraverso una ordinanza e ne faremo un’altra“: è quanto ha affermato il presidente della Toscana e commissario delegato per l’emergenza maltempo, Eugenio Giani, incontrando la stampa. “Per quello che sono i miei poteri stiamo predisponendo le aree di stoccaggio, ovvero aree ecologiche da cui poi i rifiuti saranno portati alle centrali di smaltimento. Occorrono aree di stoccaggio, aree coperte o da quello che è una normale pavimentazione o da asfalto perché non vadano poi a infiltrare il terreno. I sindaci le stanno individuando Comune per Comune“.

Le aree di stoccaggio, ha proseguito Giani “per un mese o due dovranno trattenere i rifiuti in modo che progressivamente dopo la prima raccolta, si possano smaltire negli impianti della Toscana e fuori della Toscana, grazie alla solidarietà dei governatori delle altre regioni“. Giani ha anche rivolto un appello a cittadini e imprese perché evitino di lasciare i rifiuti in strada in quanto rappresentano un ostacolo per viabilità e circolazione.