Alluvione Toscana: 6.235 interventi dei vigili del fuoco da inizio emergenza

Proseguono in Toscana le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco a seguito delle alluvioni che nei giorni scorsi hanno colpito tutto il territorio regionale. Fino ad oggi sono stati 6.235 gli interventi dei vigili del fuoco realizzati dall’inizio dell’emergenza. Le squadre operative sono attualmente impegnate per la messa in sicurezza di zone colpite da frane e smottamenti, in operazioni di prosciugamento di aree allagate e per assistenza alla popolazione.

Oggi il dispositivo di soccorso del Corpo nazionale è formato da 392 unità, di cui 302 provenienti dai comandi toscani, che stanno operando nei soccorsi con 44 automezzi. Al momento rimangono da evadere circa 500 richieste di soccorso, provenienti prevalentemente dalla zona di Campi Bisenzio e dalle aree limitrofe.