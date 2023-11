Alluvione in Toscana: salgono a 5 le vittime del maltempo, 3 i dispersi. “Immagini devastanti” | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sono salite a 5 le vittime del maltempo in Toscana: lo ha confermato il governatore toscano Eugenio Giani. Sono attualmente 3 le persone che risultano disperse. Si tratta di due coniugi di Vinci di cui si sono perse le tracce in seguito al crollo di un ponte e di una persona nella zona di Campi Bisenzio, una delle zone più colpite dalla regione. Uno dei dispersi, 72enne è stato ritrovato vivo, secondo quanto confermato dai carabinieri.

“Immagini devastanti. Sono quelle del sopralluogo sopra le aree colpite di Campi Bisenzio, Prato e Quarrata. Ma il nostro sistema regionale ha risposto con grande determinazione. Abbiamo un grande cuore e forza e ricostruiremo quello che abbiamo perso. Toscana forza,” ha scritto sui social Giani. “Ho parlato con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni pochi minuti fa, si stanno attivando per portare nel Consiglio dei Ministri che inizia alle 11 lo stato di calamità nazionale“. “Questo è conseguente allo stato di emergenza che ho dichiarato ieri“. Nella notte “con le autorità di governo ci siamo sentiti, abbiamo avuto collaborazione. In questo momento stiamo tutti insieme lavorando, con la Protezione Civile a livello regionale e gli aiuti che vengono da” quella nazionale “per poter provvedere al sostegno della popolazione colpita“.

Alluvione in Toscana, situazione drammatica a Prato: le immagini dall'alto

Prosegue a Firenze l’allerta gialla per il vento forte, raffiche a quasi 62 km/h. Dodici squadra della protezione civile del Comune di Firenze sono state mobilitate in supporto al Comune di Campi Bisenzio. In tutto si tratta di 24 volontari coordinati da quattro esperti della struttura comunale di via Dell’Olmatello. La sala operativa è rimasta aperta tutta la notte nel monitoraggio e controllo dei livelli dei corsi d’acqua secondari come Ema, Mugnone e Terzolle. Nella nottata raggiuntI picchi fino a 150 mm nelle 12 ore sul bacino dell’Arno. A Firenze sono caduti, in 12 ore, 45 mm di pioggia. “E’ prevista per le prossime ore – sottolinea il comune – una pausa nelle precipitazioni, ma i livelli idromentrici del fiume Arno saranno in aumento fino al presumibile raggiungimento del primo livello di criticità, fissato a tre metri“. Alle 9.30 di oggi le raffiche hanno raggiunto quasi 62 km/h alla stazione di Firenze-Giardino di Boboli.

Una mareggiata fortissima ha provocato provocando allagamenti e disagi a Marina di Pisa dove un tratto del viale a mare è stato nuovamente chiuso al transito pedonale e veicolare perché invaso da acqua e detriti con i sassi spinti da onde alte diversi metri che arrivano sulla strada. Secondo molti residenti della frazione balneare pisana raffiche di vento così forti e onde così alte non si erano mai viste prime negli ultimi decenni.

Case, scantinati e negozi allagati a Stabbia, frazione di Cerreto Guidi (Firenze), uno dei comuni dell’Empolese Valdelsa più colpiti dall’ondata di maltempo della scorsa notte. Il Comune ha reso noto che la maggior parte della frazione è stata invasa da acqua o fango e ci sarebbero ingenti danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con i mezzi anfibi ed è stato richiesto l’intervento delle idrorove.

L’intensa perturbazione che si è abbattuta in Toscana ha interessato anche il comune di Arezzo a partire dal pomeriggio con precipitazioni non particolarmente rilevanti ma con forti raffiche di vento che sulle colline hanno raggiunto gli 80 km/h. Gli interventi più importanti hanno interessato via Alessandro dal Borro dove una pianta si è abbattuta su un’auto senza conseguenze per le persone, in via Molinara, in Piazza del Popolo, in via Cenne della Chitarra, in via Simone Martini, a Palazzo del Pero e allo Scopetone.

Il maltempo ha portato anche la prima neve sulla vetta del Monte Amiata in provincia di Grosseto. La neve è caduta durante la scorsa notte sulla montagna maremmana, la coltre bianca è solo di pochi centimetri. Oltre 50 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco e dei dipendenti distaccamenti in provincia a causa del forte vento che soffia dalle prime ore del pomeriggio di ieri. Numerosi gli alberi resi pericolanti o abbattuti dal vento, che hanno creato problemi ed intralcio alla viabilità. Molte le strutture pericolanti pertinenti ad abitazioni civili, cartelli stradali ed in generale strutture verticali esposte alla forza del vento. La situazione più complessa si è registrata nella zona dei comuni di Follonica, Gavorrano e Scarlino dove, un’abitazione è stata resa inaccessibile dalla piante abbattute per cui si è reso necessario l’intervento della squadra di Follonica che, per permettere ai due occupanti di uscire, ha dovuto liberare il passaggio tagliando tronchi e rami.

Operai del Comune di Siena al lavoro per numerosi alberi caduti o pericolanti nel territorio senese a causa del maltempo. In particolare, la caduta di un pioppo nella zona di Montechiaro ha tranciato un cavo e quindi provocato l’interruzione della fornitura elettrica nella zona.

