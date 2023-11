MeteoWeb

Il team di mappatura rapida del servizio di gestione delle emergenze (EMS) del programma satellitare UE Copernicus ha consegnato il Grading Product per l’area di interesse di Montemurlo (Prato) per valutare i danni causati dalle alluvioni dopo il passaggio della tempesta Ciaran in Toscana. Al 5 novembre sono stati rilevati 194 ettari allagati e 840 edifici colpiti, evidenzia l’EMS.

Pubblicata anche la mappa per l’area di interesse di Fucecchio, dove sono stati rilevati 284 ettari allagati.