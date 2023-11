Alluvione Toscana, Meloni: “dichiarato lo stato di emergenza, stanziati i primi 5 milioni”

MeteoWeb

“Il Consiglio dei Ministri ha deciso lo stato di emergenza” per le province in Toscana interessate dal maltempo: è quanto ha reso noto il premier Giorgia Meloni al termine del CdM, nel corso della conferenza stampa convocata subito dopo la riunione di Palazzo Chigi. “Abbiamo previsto un primo stanziamento di 5 milioni di euro per garantire le misure più urgenti“.

“Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza nazionale per le alluvioni in Toscana e la dichiarazione prevede che vi sia una condizione d’emergenza e di intervento straordinario in sette delle nostre 10 province: Firenze, Pisa, Livorno, Prato, Pistoia, Lucca, Massa,” ha spiegato il presidente della Toscana Eugenio Giani. “Sta migliorando la situazione da un punto di vista atmosferico nelle zone gravemente colpite nella giornata di ieri. L’emergenza oggi sta diventando il vento che batte sulle coste della Toscana. Addirittura a Marina di Pisa il mancato deflusso dell’Arno ha portato a un’inondazione dall’interno, anziché dal mare. Ci siamo trovati di fronte anche a interventi necessari a Massa Carrara, proprio per il vento forte, oltre che in Lunigiana. Il vento si abbatte sulla Versilia e crea grandi problemi per quanto riguarda l’erosione della costa“.

