Alluvione Toscana, Università di Firenze: “innescate migliaia di frane, le stiamo mappando”

MeteoWeb

“In questi giorni il territorio toscano è stato colpito da un evento alluvionale nelle zone di pianura e si sono innescate centinaia, forse migliaia, di frane sulle colline, ma sono frane a innesco rapido, cioè frane date dalle piogge. Non sono monitorabili, ma sono mappabili e stiamo facendo la loro mappatura attraverso il confronto di immagini satellitari. Ci vorranno settimane e in Toscana ci stiamo lavorando”. Lo ha detto Nicola Casagli, docente di Geologia applicata dell’Università di Firenze, a capo del comitato organizzatore del Forum Mondiale sulle Frane, oggi a Firenze. Per Casagli, “c’è bisogno di sempre più attenzione su questi fenomeni, se ne parla soltanto dopo i disastri, poi ci si dimentica tutto. Vediamo che l’attenzione, sia mediatica che politica, dura molto poco sugli eventi disastrosi, si mette l’attenzione sulle emergenze, ma molto poco su cosa si può fare in prevenzione”.