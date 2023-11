Alluvione Toscana: “situazione critica a Montale”, sul torrente Agna

MeteoWeb

“Punto della situazione con tutte le forze in campo. Già raggiunti tutti gli abitanti nelle zone colpite, in corso senza sosta il prosciugamento dei territori e smaltimento dei rifiuti, ingombranti e fanghi. La situazione più critica è al momento è a Montale, sul torrente Agna, dove mi sto recando e dove stanno lavorando senza sosta gli operatori“: è quanto ha affermato oggi il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Oggi lutto cittadino a Campi Bisenzio, in coincidenza con la celebrazione dei funerali di Gianni Pasquini, deceduto nei giorni scorsi a causa dell’alluvione. A causa delle criticità che ancora perdurano, le scuole nel Comune fiorentino rimarranno chiuse fino al 10 novembre.

