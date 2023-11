Alluvione Toscana, Musumeci: “eventi non più straordinari ma ordinari, colpa anche dell’uomo”

MeteoWeb

“La pianificazione del territorio è stata concepita negli ultimi cento anni secondo parametri che abbiamo sempre considerato ordinari. Sarebbe un errore dire che la colpa è solo del cambiamento climatico. Con grande schiettezza e chiarezza devo dire che la colpa non è solo della natura ma è anche dell’uomo“: è quanto ha affermato il Ministro della protezione civile, Nello Musumeci, durante il punto stampa che si è tenuto questa mattina al termine della visita nei territori della Toscana colpiti dalla recente alluvione.

“In Toscana“, come altrove in Italia, “è successo che alcuni corsi d’acqua sono stati tombati e poi straripati“, che corsi d’acqua che dovevano essere consolidati “non sono stati sufficientemente consolidati. E’ accaduto che alcune aste fluviali, cioè fiumi e torrenti, sono stati canalizzati, riducendo la sezione idraulica, e di fatto ingessando il corso d’acqua. La canalizzazione non è il rimedio consigliato per consentire alle acque di potersi leggermente espandere,” ha proseguito Musumeci, dopo un incontro con il presidente della Toscana, Eugenio Giani e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.