Alluvione Toscana, Nardella: “corona di alloro nell’Arno per le vittime del ’66 e di oggi” | FOTO

MeteoWeb

Proprio in questi giorni in cui la Toscana è sconvolta da una nuova alluvione, che ha portato tante vittime e danni ingenti, si ricorda la terribile alluvione che colpì Firenze nel 1966. “Una corona di alloro in Arno in memoria delle vittime dell’alluvione del 1966 e delle vittime di questi giorni. Una tradizione, un gesto simbolico per ricordare e per non dimenticare mai. Oggi più che mai“, ha scritto su Facebook il sindaco di Firenze, Dario Nardella.