Alluvione Toscana: oggi Musumeci e Curcio a Campi Bisenzio, “la stima dei danni sale a 2 miliardi”

MeteoWeb

Il Ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, e il capo del dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, si sono recati oggi a Campi Bisenzio (Firenze) per un incontro operativo sul post alluvione in Toscana. Ad accogliere Musumeci e Curcio in Municipio sono stati questa mattina il sindaco della Città Metropolitana, Dario Nardella, il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino.

Al Ministro Musumeci “faremo presente quella che può essere una stima dei danni. Se io sommo quello che mi dicono i sindaci di quella trentina di Comuni più coinvolti andiamo sicuramente vicini ai 2 miliardi, e contemporaneamente abbiamo bisogno e la necessità di risorse per l’immediato, per i primi soccorsi, per le ordinanze con cui rimettiamo in sesto gli argini, per quello che sono tutte le situazioni che ci chiedono cittadini che hanno perso tutto e le imprese danneggiate,” ha affermato Giani a margine dell’incontro.