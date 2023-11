Alluvione Toscana: ancora persone fuori casa a Cerreto Guidi

MeteoWeb

La violenta ondata di maltempo che ha colpito la Toscana tra 1 e 2 novembre ha provocato danni per circa 1 milione nel territorio di Cerreto Guidi (Firenze), secondo una prima stima fatta dal Comune dopo aver raccolto le segnalazioni dei danni subiti dai cittadini e aver censito le frane avvenute sul territorio. A registrare i danni maggiori è stata la frazione di Stabbia, quasi completamente invasa da acqua e fango a causa dell’esondazione del torrente Vincio. Dalla frazione furono evacuate 20 persone. Due di queste non sono ancora potute rientrare in casa.