Alluvione Toscana: piena dell’Arno a Pisa attesa nel tardo pomeriggio

E’ atteso nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, il passaggio della piena dell’Arno a Pisa, nel suo ultimo tratto fino al mare. Non sono attese criticità. Secondo le previsioni dovrebbe difatti attestarsi entro il primo livello di guardia. L’allerta è massima soprattutto a Marina di Pisa, sul litorale, dove il mare ha invaso le strade e il porto turistico entrando in case e negozi. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, fa sapere che “il Centro Operativo Comunale sta monitorando la situazione per coordinare gli interventi sul territorio causati dal maltempo. Fortunatamente non ci sono danni alle persone. Il forte vento ha causato la caduta di alcuni alberi in città. Ma la situazione più critica si registra a Marina di Pisa, dove sono stato tutta la mattina con la Protezione Civile: il mare ha tracimato invadendo la strada all’altezza di via Maiorca allagando anche alcune abitazioni e attività commerciali“. “Al di là della straordinarietà dell’evento, passata l’emergenza, ci sarà bisogno di un tavolo istituzionale per trovare una soluzione che riesca a difendere in modo definitivo e strutturale, l’abitato di Marina. Intorno alle 18 à previsto il passaggio della piena dell’Arno che, al momento, non desta particolare preoccupazione“.

