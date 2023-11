Alluvione Toscana, Giani: “pioggia peggio del 1966 ma i fiumi si stanno sgonfiando, via libera allo stato d’emergenza”

MeteoWeb

“Ora i fiumi si stanno sgonfiando per fortuna“: è quanto ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, facendo il punto della situazione maltempo a Palazzo Strozzi Sacrati. “E’ stata una precipitazione senza precedenti in quattro ore, se andiamo a vedere comune per comune, c’è stata una media di 200 mm d’acqua caduta: non è caduta così tanta acqua in un arco di tempo così ristretto nemmeno nell’alluvione del 1966“.

Giani ha effettuato un sopralluogo lungo il corso dell’Arno, che “è sotto il livello di guardia: quindi la mia preoccupazione fondamentale dopo la lotta che abbiamo vissuto da ieri tutta la notte, il pericolo che questa area estesissima portasse l’acqua esondata in vari punti sull’Arno, è stato scongiurato, forse anche con la cura, l’attenzione e i lavori che abbiamo sul fiume“.

“Dopo aver firmato lo stato di emergenza regionale il consiglio dei Ministri ha dato il via libera anche allo stato di emergenza nazionale per la Toscana,” ha confermato Giani.

