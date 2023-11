Alluvione Toscana, a Prato giardini e parchi restano ancora chiusi ma riaprono le scuole

MeteoWeb

Per l’emergenza alluvione e i danni provocati, tutti i parchi, giardini e aree giochi di Prato, escluso uno, saranno chiusi fino alle ore 24 di venerdì 10 novembre con una ordinanza di Protezione Civile disposta in via precauzionale per consentire le operazioni di verifica e pulizia. Chiusi due giorni in più, invece, fino alle ore 24 di domenica 12 novembre altri due parchi, le Cascine di Tavola e quello di Galceti.

Nella giornata di domani, martedì 7 novembre, riapriranno tutte le scuole di ogni ordine e grado che si trovano sul territorio del Comune di Prato. L’unica eccezione sarà per la scuola infanzia statale Pacciana in via di Cantagallo, che rimarrà chiusa per il ripristino delle funzionalità del plesso scolastico. Il Comune raccomanda alle famiglie, soprattutto quelle che insistono nelle zone più colpite dall’alluvione, di evitare il più possibile spostamenti con le autovetture. “Voglio ringraziare il lavoro svolto dalla Protezione Civile, dalla Polizia Municipale, dai Vigili del Fuoco, da tutti i dirigenti, dal personale scolastico ed extra-scolastico, dalle famiglie, dai volontari e dai tecnici del Comune di Prato – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi – per aver collaborato sin da subito affinché le scuole potessero riaprire in tempi relativamente brevi”.