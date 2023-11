Alluvione Toscana: proseguono riparazioni e operazioni di pulizia delle strade | FOTO

MeteoWeb

In Toscana proseguono le operazioni per il ritorno alla normalità, dopo la recente alluvione: in corso le riparazioni anche negli stabilimenti balneari sul litorale danneggiati dal maltempo, oltre alle operazioni di protezione civile in corso nelle aree colpite nell’interno della regione con la pulizia delle strade da fango e l’impiego di autospurghi per stombare le fognature intasate, carroattrezzi per rimuovere le auto alluvionate fuori uso. Prosegue il ritiro dei rifiuti nei comuni colpiti dall’alluvione. E’ quanto riporta l’ultimo aggiornamento fornito dal presidente Eugenio Giani. “Anche oggi tutta la Toscana è all’opera, non risparmiamo nessuna risorsa. Ricordo l’allerta gialla nella giornata di oggi, previsti rovesci sparsi in particolare sulle province di Pisa e Livorno, rischio idraulico su area Bisenzio e Ombrone Pistoiese,” sottolinea il governatore. Giani ha evidenziato ed elogiato l’opera dell’Esercito. A Campi agisce il Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna). Tra le varie criticità, sono stati risolti i problemi di acqua potabile a Carmignanello nel Pratese, e ci sono stati interventi nell’abitato di Tacinaia a Quarrata (Pistoia) per alcuni abbassamenti di pressione nell’acquedotto dovuti alla quantità di acqua utilizzata per il lavaggio. Proseguono anche le gravose operazioni di depurazione. Lavori ancora in corso sulla linea ferroviaria Prato-Vernio per Bologna.

