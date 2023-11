Alluvione Toscana: raccolte oltre 20mila tonnellate di materiale

MeteoWeb

Prosegue da 15 giorni il lavoro di Alia Servizi Ambientali per fare fronte alle conseguenze dell’alluvione che ha colpito la Toscana: a buon punto, nei territori coinvolti, l’opera di rimozione dei rifiuti urbani e di pulizia delle strade in diversi Comuni nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. Oltre 20mila le tonnellate di materiale alluvionato portato via finora dalle strade. A questo impegno si aggiunge adesso anche la rimozione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, accumulati nei piazzali e lungo le strade nei vari siti produttivi e artigianali delle zone colpite dall’emergenza.