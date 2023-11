Alluvione Toscana, rimosse oltre 19mila tonnellate di rifiuti

MeteoWeb

Sono salite a oltre 19.000 le tonnellate di rifiuti causati dall’alluvione allontanati finora dalle strade dei territori colpiti in Toscana grazie all’intervento di mezzi e personale attivo 24 ore su 24 per fronteggiare l’emergenza. Lo spiega in una nota Alia servizi ambientali. In particolare, oggi Alia sta mettendo in campo 234 squadre operative e 162 mezzi, impegnati a movimentare il materiale recuperato dalle strade per spostarlo nelle piazzole pubbliche di accumulo e nell’impianto Alia di via Paronese a Prato, ma anche e soprattutto verso le discariche che ne rappresentano la destinazione finale. In particolare, i rifiuti accatastati nelle varie piazzole raggiungono oggi il volume di circa 34.000 metri cubi.