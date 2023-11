Alluvione Toscana, sciacalli in azione con falsi volantini: “lasciate le case”

MeteoWeb

Sciacalli in azione nella zona di Figline di Prato dove ignoti hanno affisso dei falsi volantini firmati dal “Ministero dell’Interno” nei quali si chiede di lasciare le case per presunti controlli. I volantini-truffa sono stati segnalati dagli abitanti delle zone alluvionate alla Questura di Prato che ha spiegato che non c’è in atto alcun provvedimento del genere; pertanto i poliziotti li hanno ritirati. A tal proposito, è arrivata una nota della Polizia di Stato: “volantini truffa! In alcune zone alluvionate di Prato sono stati affissi negli androni di alcuni stabili dei falsi volantini con carta intestata Ministero dell’Interno nei quali si chiede ai cittadini di lasciare le case per presunti controlli”.

La vicenda è stata oggetto di un post anche del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha pubblicato la foto dei falsi volantini: “non c’è fine allo sciacallaggio. Questi avvisi che stanno circolando sono FALSI. Prestate attenzione!“.