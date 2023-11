Alluvione Toscana: scuole chiuse domani a Quarrata e Agliana

MeteoWeb

Restano chiuse domani, lunedì 6 novembre, le scuole di Quarrata e di Agliana, nel Pistoiese, colpite dall’alluvione che ha travolto la Toscana. “In considerazione della situazione di eccezionalità – spiega il sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti -, dopo un lungo confronto con i dirigenti scolastici del territorio e i tecnici del Comune, abbiamo condiviso la decisione di sospendere le attività didattiche in tutte le scuole del territorio“. Sulla stella linea anche il sindaco di Agliana, Luca Benesperi, che afferma: “era volontà dell’Amministrazione tornare quanto prima alla normalità. Tuttavia i continui distacchi di corrente ai plessi scolastici non consentono la riapertura delle scuole che rimarranno chiuse anche per la giornata di domani. Mi scuso per il ritardo ma abbiamo voluto verificare la situazione scuola per scuola prima di decidere”.

Riapriranno, invece, le scuole di Pistoia, Serravalle Pistoiese e Montale.