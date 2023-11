Alluvione Toscana: servizio elettrico tornato alla normalità

MeteoWeb

E-Distribuzione, società del gruppo Enel, conferma che il servizio elettrico in Toscana è definitivamente tornato alla normalità dal pomeriggio dopo i disservizi dovuti all’alluvione che ha travolto la regione. Eventuali segnalazione e situazioni circoscritte, spiega una nota diffusa stasera, vengono gestiti dall’Azienda caso per caso, fino alla completa riattivazione di ogni singola fornitura. Nell’emergenza maltempo, E-distribuzione ha gestito più di 4.500 segnalazioni, ha eseguito circa 800 interventi e 450 piani di lavoro, movimentando oltre 200 gruppi elettrogeni. Le attività ed i piani di lavoro proseguiranno nei prossimi giorni “per il ripristino del normale assetto di rete laddove siano stati installati gruppi elettrogeni o individuate soluzioni provvisorie, al fine di garantire l’approvvigionamento temporaneo dell’energia elettrica”.

E-distribuzione ricorda che “per interruzioni prolungate del servizio, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) prevede l’erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta. Gli importi saranno calcolati sulla base di parametri stabiliti dalla Autorità stessa, quali la durata dell’interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. Gli indennizzi verranno trasferiti da E-Distribuzione a ciascun venditore decorsi 60 giorni dalle interruzioni”. A tali tempi, prosegue la nota, vanno aggiunti quelli necessari ai venditori per trasferire il rimborso ai clienti direttamente in bolletta.