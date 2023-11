Alluvione Toscana: sopralluoghi dei tecnici della Protezione Civile per valutare l’estensione dello stato di emergenza

MeteoWeb

Un team di tecnici del Dipartimento della Protezione Civile sarà a lavoro per tre giorni nella Regione Toscana tra le province di Lucca e Massa-Carrara, sui territori interessati lo scorso 2 novembre da eccezionali eventi meteorologici. In coordinamento con le strutture tecniche regionali, gli esperti saranno impegnati in sopralluoghi legati alla richiesta della Regione Toscana di una estensione alle due province dello stato di emergenza dichiarato tempestivamente dal Consiglio dei Ministri già lo scorso 3 novembre, a evento ancora in corso, relativamente alle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.

Con quel provvedimento, il Governo ha già stanziato 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali per i primi interventi. Gli ulteriori stanziamenti in favore del territorio colpito e l’eventuale estensione dello stato d’emergenza verranno valutati all’esito dei sopralluoghi in corso e una volta ricevuta dalla Regione Toscana la ricognizione dei fabbisogni.