Alluvione Toscana: a Viareggio dune di sabbia contro le mareggiate

Per fronteggiare le mareggiate che ieri hanno provocato danni da allagamenti in vari stabilimenti balneari in Versilia (Lucca), il Comune di Viareggio e la Protezione civile nel corso della notte scorsa hanno fatto realizzare dune di sabbia a partire dalla spiaggia vicino al molo fino alla fossa dell’Abate al confine con Lido di Camaiore. La realizzazione era stata suggerita da più di un balneare ieri con la richiesta che possa essere mantenuta nel periodo invernale per evitare danni. Inoltre, già nelle prossime ore sono previste nuove mareggiate.

