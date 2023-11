Aquagranda 2023: mostra in movimento sull’acqua, incontri e dialoghi sulle maree

MeteoWeb

AquaGranda 2023 è una serie di incontri e dialoghi sulle maree, organizzata dal Distretto Veneziano Ricerca e Innovazione in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia, che uniscono scienza, arte pubblica e cittadinanza attiva. In occasione del terzo anniversario dell’acqua alta eccezionale del 2019, AquaGranda 2023 esplorerà le radici acquatiche di Venezia e delineerà possibili scenari futuri per la città. Il progetto, avviato con la creazione dell’archivio digitale AquaGranda – Una memoria collettiva digitale, è stato lanciato il 12 novembre 2020 dal progetto europeo ODYCCEUS e dal Dipartimento di Management di Ca’ Foscari.

La terza edizione di AquaGranda si presenta alla cittadinanza con una serie di attività e incontri con le associazioni, le istituzioni e gli enti locali, per esplorare insieme la complessa e stretta relazione tra la città lagunare, la sua comunità e le maree che hanno da sempre caratterizzato il vivere nella laguna di Venezia.

AquaGranda 2023 è un evento scientifico e culturale divulgativo, con un focus sui cambiamenti degli ecosistemi lagunari e sul loro effetto sulla popolazione. Questo per esplorare la relazione unica tra la città di Venezia e il suo ambiente acquatico, e per immaginare e progettare insieme un futuro sostenibile per la laguna e i suoi abitanti.

L’edizione di quest’anno si svilupperà in modo speculare alla marea, con un’installazione artistica pubblica, intitolata Stratigrafie operative, in movimento sull’acqua a bordo delle linee di navigazione del trasporto pubblico, e un public program diffuso per la città, intitolato Radici nell’acqua.

“AquaGranda non è solo un archivio ma anche una memoria attiva della comunità veneziana. E’ un progetto in continua evoluzione che intende coinvolgere sempre di più la cittadinanza in una discussione sul rapporto fra la città, la laguna e le maree, guardando al futuro.” – Racconta il professor Massimo Warglien, direttore scientifico del progetto. ”AquaGranda sin dall’inizio del progetto ha visto nella collaborazione con artiste e artisti un veicolo per avvicinare la riflessione scientifica a un’esperienza emotiva condivisa. E’ un progetto di citizen science innovativo, premiato anche dalla Comunità Europea, che vuole crescere anche aprendosi a una dimensione internazionale.”

Stratigrafie operative

Un progetto artistico di Giulia Bruno, Armin Linke e Lorenzo Mason per AquaGranda, che prevede l’attivazione di archivi operativi e fotografie tecniche, legate a fenomeni socio-naturali che caratterizzano i nostri tempi, come l’impatto dell’innalzamento del livello del mare e i cambiamenti climatici.

I materiali e le testimonianze operative utilizzate nella loro opera hanno origine negli archivi delle istituzioni, nel materiale operativo dei privati che operano in laguna, e nei processi di gestione e tutela della città di Venezia.

Questi materiali e le loro annotazioni costituiscono un modello per comprendere gli effetti dei cambiamenti in corso nella laguna, per i singoli e per la collettività, ma non sono solitamente resi accessibili al pubblico. Secondo gli artisti questa documentazione è invece di estremo valore e di grande interesse per l’intera comunità. Tramite il progetto è stato quindi avviato un processo di condivisione di questo sapere tecnico, pratico e tacito, imprescindibile per il futuro della città di Venezia

Attraverso questa ricerca in divenire avviata nel 2022 in collaborazione con il progetto AquaGranda, gli artisti hanno sviluppato una nuova forma di sensibilizzazione ed attivazione, attraverso una installazione in movimento, ospitata sulle linee di navigazione 1 e 2 dell’ACTV, dal 12 novembre al 12 dicembre 2023.

Il progetto offre una nuova prospettiva sul ruolo della fotografia, attraverso la lettura di iscrizioni stratigrafiche operative.

Radici nell’acqua

Radici nell’acqua è il public program di AquaGranda 2023, con il quale desideriamo ripercorrere le radici acquatiche di Venezia ed esplorare possibili scenari futuri della città. Attraverso un ricco e coinvolgente programma di eventi, talk, workshop e attività didattiche, AquaGranda riempirà la città con una marea di ricordi e visioni per il futuro.

Daremo voce ai migranti climatici attraverso un happening organizzato presso la sede di Emergency con EuCliPa.IT e C.T.R Centro Teatrale di Ricerca Venezia. Ci incontreremo alla Serra Giardini con i ricercatori del CNR ISMAR e IUAV per discutere del MOSE e del futuro dell’ecosistema lagunare. Shylock CUT ci accompagnerà in una lettura di testi inediti curata da ricercatrici, professioniste e attiviste di Venezia che si interrogano sulla connessione tra realizzazione femminile e una nuova maternità nel contesto della crisi climatica.

Presso M9 Museo del ‘900, il regista Giovanni Pellegrini introdurrà una proiezione speciale del suo ultimo film “LAGUNARIA”, un viaggio tra passato e futuro di Venezia. Parleremo delle memorie dell’acqua alta raccolte attraverso la nostra “Call4Contributors” appena conclusa, per la quale cittadini ed ex cittadini veneziani ci hanno inviato le loro testimonianze raccontate in modo creativo. Ci immergeremo in questi ricordi e li commenteremo insieme agli autori Alberto Toso Fei e Giovanni Montanaro. Durante i nostri 10 incontri con la comunità della città costiera, ci focalizzeremo sulla memoria degli eventi climatici e sul loro impatto sull’ecosistema lagunare.

Concorso per le scuole “Una marea di idee”

Anche quest’anno Aquagranda ha coinvolto le scuole di ogni ordine e grado di Venezia e dintorni con un concorso a tema. Le alunne e gli alunni hanno dato sfogo alla creatività con disegni, poesie e componimenti musicali sul tema delle maree. Le scuole vincitrici riceveranno una visita speciale durante la quale alcuni ricercatori e ricercatrici di Ca’ Foscari, membri del team Aquagranda, illustreranno il progetto dalla nascita fino al tour virtuale con dei visori della mostra, ospitata nel 2022, nella Chiesa delle Penitenti a Cannaregio.

AquaGranda. Una memoria collettiva digitale

Il 12 novembre 2019 si è verificato a Venezia un evento di alta marea eccezionale, che ha causato una delle peggiori alluvioni mai avvenute in città.

Questo evento ha avuto un enorme impatto su Venezia, sulla sua popolazione e sul fragile ecosistema lagunare: ha causato la distruzione di infrastrutture di trasporto, negozi, abitazioni private, monumenti storici, attrezzature, biblioteche e laboratori; ha messo in crisi l’economia e la vivibilità della città e della sua laguna.

Nonostante il passare del tempo, nella memoria dei veneziani rimangono ancora segni di quanto accaduto.

Grazie agli attuali dispositivi tecnologici è possibile tornare a quei momenti e scoprirne le tracce digitali lasciate dalla comunità, come: fotografie, video, chat, audio e messaggi scambiati durante l’evento.

Non si tratta solo di conversazioni avvenute in chat private, ma anche di dibattiti pubblici che hanno avuto luogo sui social media, dove le persone si sono rivolte l’una all’altra per chiedere e offrire aiuto.

AquaGranda ha realizzato la prima memoria digitale collettiva su di un evento estremo legato al cambiamento climatico. Questo a partire da materiali testuali, fotografici, audio e video identificati e scaricati programmaticamente dal web, ma anche grazie ad un processo di raccolta partecipativo, svoltosi nella Venezia insulare. Questo intervento di archeologia del contemporaneo ha coinvolto attivamente la comunità locale al fine di identificare preziose registrazioni, scatti e materiali multimediali sull’evento, fino ad allora non pubblicati sul web, catturati dai veneziani tramite i loro telefonini e le loro fotocamere. Il progetto vuole valorizzare queste testimonianze digitali lasciate da coloro che hanno vissuto e/o raccontato l’alluvione del 2019.

AquaGranda è più di un archivio è una memoria viva, fatta dai cittadini per i cittadini. È un sistema dinamico, che permette a chiunque di accedere, contribuire e (re)interpretare i contenuti raccolti in relazione a un presente in continua evoluzione.

European Union Prize for Citizen Science 2023

Il progetto AquaGranda ha ricevuto una prestigiosa Menzione d’Onore da ArsElectronica, il rinomato festival internazionale dedicato all’Arte, Scienza e Tecnologia. AquaGranda è stato selezionato tra i migliori progetti di Citizen Science di tutta l’Unione Europea ed è stato l’unico progetto italiano ad essere premiato in questa categoria.