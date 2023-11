Svelato il mistero di Argoland: ritrovato il continente perduto da 150 milioni di anni

MeteoWeb

Il mistero di ciò che è accaduto ad un continente perduto, apparentemente scomparso 155 milioni di anni fa, potrebbe essere stato finalmente risolto, dopo che gli scienziati hanno portato alla luce le prove della massa continentale e ne hanno ricostruito la storia. Si è scoperto che il continente perduto, noto come “Argoland“, ha avuto una “separazione” complicata dall’Australia occidentale. Si è disintegrato quando le forze tettoniche hanno allungato la massa continentale e l’hanno allontanata dal resto del continente, prima di disperderla in tutto il Sud/Est asiatico, secondo quanto ha scoperto un nuovo studio.

Il viaggio del continente perduto

I ricercatori sanno da tempo che una massa continentale si è staccata dall’Australia 155 milioni di anni fa, grazie agli indizi lasciati nella geologia di un bacino oceanico profondo noto come Piana Abissale Argo, al largo della costa nordoccidentale del Paese. A differenza dell’India, però che si è staccata dall’antico supercontinente Gondwana 120 milioni di anni fa e che ancora oggi forma una massa continentale intatta, Argoland si è frantumato. Fino ad ora, gli scienziati non avevano idea di dove fossero finiti quei frammenti continentali. “Sapevamo che doveva essere da qualche parte a Nord dell’Australia, quindi ci aspettavamo di trovarlo nel Sud/Est asiatico,” ha dichiarato a Live Science l’autore principale dello studio Eldert Advokaat, ricercatore presso il dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Utrecht, nei Paesi Bassi.

Nel nuovo studio, pubblicato il 19 ottobre su Gondwana Research, Advokaat e i suoi colleghi hanno ricostruito il viaggio del continente. I ricercatori hanno trovato frammenti di terre antiche sparse per l’Indonesia e il Myanmar, ma quando hanno cercato di ricostruire Argoland da questi frammenti, “niente quadrava“, ha spiegato Advokaat.

Argoland, l’Argopelago

Il team ha poi lavorato a ritroso, raccogliendo prove nel Sud/Est asiatico per ripercorrere il viaggio verso Nord di Argoland. Tra i frammenti sparsi di terre antiche, hanno scoperto i resti di piccoli oceani risalenti a circa 200 milioni di anni fa. Questi oceani probabilmente si sono formati quando le forze tettoniche hanno allungato e spaccato Argoland prima che la massa continentale lunga 5mila km si staccasse, ha spiegato Advokaat. “Questo processo va avanti per 50-60 milioni di anni e circa 155 milioni di anni fa, l’intero collage di questi continenti e degli oceani intermedi inizia a spostarsi verso il Sud/Est asiatico,” ha detto. “Non abbiamo perso un continente, era già un insieme molto esteso e frammentato“.

Per rendere l’idea, Advokaat e i suoi colleghi hanno indicato Argoland come ad un “Argopelago“. La loro ricostruzione della storia del continente potrebbe far luce sul clima passato della regione, che si sarebbe raffreddato quando gli oceani si sono formati tra i brandelli di Argoland, ha spiegato Advokaat.

Quando i frammenti di Argoland si sono scontrati con le masse continentali del Sud/Est asiatico, hanno anche plasmato la ricca biodiversità che vediamo oggi. Ciò potrebbe aiutare a spiegare la distribuzione non uniforme delle specie lungo una barriera invisibile che attraversa l’Indonesia, ha aggiunto Advokaat. Nel complesso, mettere insieme Argoland è “un trampolino di lancio per nuove ricerche“, ha concluso il ricercatore.