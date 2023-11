Un attacco alle basi dei missili nucleari degli USA provocherebbe circa 300 milioni di morti, in base alle condizioni meteo

MeteoWeb

Secondo un modello esclusivo pubblicato oggi su Scientific American, da uno a due milioni di persone morirebbero immediatamente a causa di un’esposizione acuta alle radiazioni a seguito di un eventuale attacco nucleare ai silos di armi nucleari negli stati interni degli Stati Uniti d’America. Il modello prevede che circa 300 milioni di persone sarebbero a rischio di ricadute letali (che comportano dosi di radiazioni almeno 1.000 volte superiori all’attuale limite annuale di esposizione del pubblico). L’articolo esclusivo è pubblicato come parte di un rapporto speciale di Scientific American che esamina il piano da 1,5 trilioni di dollari degli Stati Uniti per ricostruire il proprio arsenale atomico.

Cinque stati degli Stati Uniti, Colorado, Wyoming, Nebraska, Montana e Nord Dakota, ospitano 450 strutture di lancio missilistico (silos) dei missili balistici intercontinentali (ICBM) terrestri degli Stati Uniti, tenuti in continua allerta di lancio e destinati a scoraggiare un attacco nucleare da parte di una potenza straniera nemica. Nel corso del tempo, si è capito che questi siti sarebbero stati una sorta di “spugna” come obiettivo sensibile da parte di un attacco straniero, poiché un avversario avrebbe dovuto concentrare i propri sforzi nel colpire tutti questi siti contemporaneamente per evitare un attacco di ritorsione. Nell’ambito degli attuali piani da 1,5 trilioni di dollari per modernizzare l’arsenale nucleare statunitense, i missili esistenti in questi siti dovrebbero essere sostituiti con nuove versioni e le infrastrutture rinnovate. Tuttavia i rapporti sull’impatto ambientale non hanno valutato i rischi associati a un attacco reale.

Precedenti studi sulle ricadute previste da un simile attacco furono pubblicati su Scientific American nel 1976 e nel 1988, ma tutti gli studi precedenti si basavano su modelli di ricadute relativamente semplici e su venti stagionali medi. Nella nuova funzionalità, l’esperto accademico ed esperto di armi nucleari Sebastien Philippe dell’Università di Princeton ha utilizzato dati meteorologici a risoluzione più elevata aggiornati al 2021 insieme alle attuali capacità di modellazione per mostrare il rischio per le popolazioni locali e per le persone in tutto il Nord America, compresi i decessi previsti e l’esposizione alle radiazioni, per un livello di dettaglio che non era mai stato possibile raggiungere in precedenza. Oltre alla valutazione del conteggio delle vittime, la funzionalità include anche mappe che dimostrano come le ricadute e le vittime potrebbero cambiare con il cambiamento dei modelli meteorologici, quali località negli Stati Uniti sono più rischiose e quale potrebbe essere lo scenario peggiore per qualsiasi località del Nord America. . Molte comunità hanno poca o nessuna idea di trovarsi in una zona a rischio radiologico, in parte perché ricerche precedenti hanno sottovalutato il rischio. Le nuove mappe mostrano che quasi l’intera popolazione degli Stati Uniti e delle aree più popolate del Canada, nonché degli stati settentrionali del Messico, potrebbe essere a rischio di ricadute letali, a seconda delle condizioni meteorologiche al momento di un eventuale attacco.

Il servizio fa parte di un rapporto speciale che esplora il rifacimento dell’arsenale nucleare degli Stati Uniti da molteplici punti di vista scientifici e sociali e comprende altri due articoli approfonditi, un documentario di 20 minuti e una serie di podcast in cinque parti. Un editoriale di accompagnamento di Scientific American chiede agli Stati Uniti di rinunciare all’aggiornamento delle proprie armi nucleari ormai obsolete, in particolare dei missili lanciati da silo, e di imparare dalle lezioni del 20° secolo.

Ulteriori contenuti includono altre due funzionalità estese. Uno descrive in dettaglio un raro tour dietro le quinte dell’impianto di plutonio presso il Los Alamos National Laboratory nel New Mexico, dove gli scienziati sono stati incaricati di produrre 30 nuovi pozzi di plutonio ogni anno per formare nuovi nuclei per le armi nucleari degli Stati Uniti. L’altro, che segue il plutonio dalla “culla alla tomba” in un viaggio attraverso l’Ovest americano, fornisce una prospettiva narrativa sul passato, presente e futuro di ciò che l’infrastruttura statunitense per le armi nucleari ha fatto e farà alle persone che vivono in quel paese. la sua ombra.

Infine, il reportage speciale comprende due esclusive multimediali, in anteprima il 14 novembre. Uno è un documentario di 20 minuti che ripercorre l’eredità delle armi nucleari nell’Ovest americano, dal luogo della prima bomba nucleare fatta esplodere sul suolo americano al laboratorio scientifico che sta creando la nuova generazione di inneschi per bombe atomiche. L’altra è una serie di podcast in cinque parti, condotta da Ella Weber, studentessa dell’Università di Princeton e membro della nazione Mandan, Hidatsa e Arikara, l’unica tribù di nativi americani che possiede armi nucleari negli Stati Uniti. Ella accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio personale mentre scopre di più sulla sua comunità e sul passato, presente e futuro dei missili nucleari situati nella sua riserva.

Laura Helmuth, redattore capo di Scientific American , ha commentato: “Scientific American ha una lunga storia nell’aiutare il pubblico a comprendere la scienza delle armi nucleari, compresi i rischi associati ai missili terrestri. Nel 1976 e nel 1988 abbiamo pubblicato studi che illustravano le probabili conseguenze degli attacchi a questi siti. Ora, nel 2023, una modellazione sofisticata ci consente di mappare i probabili rischi radiologici con un dettaglio senza precedenti. Queste mappe inviano un messaggio chiaro con cui concordano i numerosi esperti ambientali e di sicurezza nucleare con cui abbiamo parlato: questi non sono rischi che dovremmo correre. Dobbiamo imparare dal passato e fare un passo indietro rispetto a un percorso che potrebbe minacciare il futuro dell’umanità”.