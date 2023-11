Atterraggio d’emergenza per una mongolfiera nel Trevigiano: 7 a bordo

MeteoWeb

Atterraggio d’emergenza per una mongolfiera in difficoltà mentre era in volo sul Veneto. La mongolfiera, con 7 persone a bordo, era partita da Fussen, in Germania, ed era diretta a Bassano del Grappa (Vicenza), ma in tarda mattina, a causa di problemi tecnici, è stata costretta ad un atterraggio d’emergenza su un terreno agricolo di Vedelago (Treviso). Il mezzo si è posato al suolo, fortunatamente senza conseguenze fisiche per i 7 occupanti, di cui due piloti e cinque passeggeri. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco.