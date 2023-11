Attiviste di “Ribellione Animale” lanciano pittura rossa a Montecitorio per chiedere lo stop ai sussidi agli allevamenti

MeteoWeb

Oggi 2 attiviste di Ribellione Animale si sono incatenate alle transenne che circondano Piazza Montecitorio, con uno striscione su cui era scritto “Stop sussidi agli allevamenti“, mentre, nel frattempo, un’altra attivista si è lanciata addosso della pittura rossa. “L’intento dell’azione è quella di mettere in luce il rapporto che esiste tra la violenza di genere e quella sugli animali: all’interno degli allevamenti le femmine delle altre specie vengono sfruttate non solo per la loro carne ma anche e soprattutto per il loro apparato riproduttivo (tramite ingravidazione artificiale) e per le loro caratteristiche biologiche (produzione di latte e uova),” spiegano gli attivisti in una nota.