Gli attivisti bloccano la strada, 77enne estrae la pistola e spara: 2 morti | VIDEO

Il 7 novembre a Panama si è verificata una tragedia durante le proteste contro una concessione mineraria assegnata alla compagnia canadese First Quantum Minerals, che ha portato alla morte di due persone. Un individuo armato ha aperto il fuoco mentre si trovava di fronte a una barricata lungo l’autostrada Panamericana a Chame, dove i manifestanti stavano bloccando il traffico. Dopo una discussione con alcuni manifestanti, l’aggressore ha estratto un’arma e ha sparato, causando la morte di un insegnante, sul posto, e del marito di un’altra docente, in ospedale. La polizia ha arrestato il 77enne responsabile degli omicidi.

La tragedia è maturata a seguito di due settimane di blocchi stradali lungo l’autostrada Panamericana, dove i manifestanti chiedevano la revoca del contratto attraverso il quale il governo aveva prorogato la concessione mineraria alla Minera Panamá, una filiale di First Quantum Minerals. La miniera di rame a cielo aperto è situata in una zona considerata santuario ambientale. Il Parlamento aveva esaminato la questione e approvato un disegno di legge per la sospensione a tempo indeterminato delle licenze di sfruttamento del patrimonio minerario nazionale. Tuttavia, la decisione finale è stata rimandata in attesa di una sentenza della Corte suprema. Ciò ha spinto molti manifestanti a continuare le proteste.