Attivisti di Extinction Rebellion contestano Mentana a Venezia

MeteoWeb

Alcune studentesse dell’Università Ca Foscari di Venezia sono intervenute durante una conferenza pubblica con ospite Enrico Mentana, giornalista e direttore de La7, chiedendo risposte in merito all’attuale “criminalizzazione” mediatica dell’attivismo climatico. La conferenza, dal titolo “Informarsi, comunicare, divulgare in un pianeta in crisi”, si è svolta Auditorium Santa Margherita ed è stata organizzata dal Center for Environmental Humanities dell’Università Ca’ Foscari.

Al direttore del TgLa7, una giovane ha chiesto conto di alcune sue affermazioni, definite “criminalizzazione dell’attivismo sul clima“, in cui invitava gli attivisti a spalare fango in Emilia-Romagna invece di compiere azioni di protesta. Mentana ha interrotto la ragazza, che leggeva un testo da un cellulare, chiedendo: “Perché non parli invece di leggere a pappagallo?“, e ha risposto ricordando che “evidentemente in Toscana hanno fatto quello che non hanno fatto in Romagna. Era una posizione giusta o sbagliata la mia? Se ne può discutere, ma non è che ho detto una cosa fattualmente sbagliata“.

In una nota, Ultima Generazione e Extinction Rebellion sostengono che “ancora una volta ci si accanisce nel giudicare le modalità di attivismo senza spendere una parola né sulle storie e motivazioni che le muovono, né sulla gravità della situazione e l’inefficacia delle politiche governative“.