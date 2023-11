L’aurora boreale si spinge fino al sud della Russia: spettacolo nella regione di Novosibirsk | FOTO

MeteoWeb

Nelle scorse ore, l’aurora boreale ha regalato uno spettacolo straordinario, spingendosi fino a latitudini molto più basse del solito. Paesi fino a Slovenia, Romania e Italia (persino fino in Puglia) sono rimaste affascinate dalla vista della danza di luci colorate nel cielo. Lo stesso spettacolo ha incantato la regione di Novosibirsk, nel sud della Russia, vicino al confine con il Kazakistan. La tempesta geomagnetica di classe G3 (forte) ha fatto sì che il meraviglioso fenomeno fosse visibile in tutta la Russia. Mozzafiato le foto della gallery scorrevole in alto, che mostrano il cielo illuminato da sfumature di verde, rosso e viola.

Anche nel sud della Russia, il fenomeno non è comune, anche se non è raro quanto in Italia. Un’ulteriore dimostrazione della straordinarietà dell’evento avvenuto, che ha lasciato a bocca aperta milioni di persone nel mondo, dagli Stati Uniti all’Europa.