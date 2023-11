La meraviglia dell’aurora boreale dalla Riserva naturale di Punta Aderci a Vasto

MeteoWeb

Altra foto spettacolare dell’aurora boreale che ieri ha incantato l’Italia, spingendosi fino in Puglia. Il fenomeno, rarissimo a queste latitudini, è stato straordinario di per sé, ma se all’incantevole danza di luci nel cielo, di colore viola e rossastro, aggiungiamo la bellezza degli incantevoli paesaggi italiani, allora lo spettacolo è semplicemente mozzafiato. Lo dimostra la meravigliosa foto di Lorenzo Ilari che ha catturato l’aurora boreale dal promontorio della Riserva naturale di Punta Aderci di Vasto, in provincia di Chieti.

Un’altra foto spettacolare, tutta italiana, del fenomeno mostra la città di Comelico Superiore (Belluno) nelle Alpi italiane. Nello scatto, l’astrofotografa Giorgia Hofer ha immortalato l’aurora boreale insieme alla Via Lattea, con le Alpi sullo sfondo. La bellezza di questa foto le è valsa la selezione da parte della NASA come foto astronomica del giorno.

Insomma, l’aurora boreale che ha illuminato i cieli italiani la sera del 5 novembre è uno spettacolo davvero unico e rarissimo, che merita di essere visto e rivisto, riproposto nelle innumerevoli foto che in queste ore affollano social network e giornali.