Misteriosa aurora “impossibile” nei cieli del Canada, la spiegazione del fenomeno è sorprendente

Di recente, una tempesta solare si è abbattuta sulla Terra e ha creato quelli che sembravano essere luminosi pilastri arancioni, che danzavano nel cielo notturno sopra il Canada, come mostra una nuova sorprendente foto. C’è un problema, però: le aurore di questo colore non dovrebbero esistere.

Sorprendentemente, l’immagine in realtà ha catturato un raro mix di sfumature rosse e verdi che non appariva così ben visibile da quando una mostruosa tempesta solare ha colpito la Terra 20 anni fa. “L’arancione era sublime, semplicemente incredibile,” ha dichiarato a Spaceweather.com il fotografo Harlan Thomas. “I pilastri al centro sono rimasti lì a brillare per più di 20 minuti“. Thomas ha realizzato lo scatto il 19 ottobre sopra uno stagno a Ovest di Calgary, in Alberta, circa 3 giorni dopo che il Sole aveva lanciato un’imponente e lenta espulsione di massa coronale (CME) verso la Terra.

Il colore dell’aurora

Le aurore vengono create quando le particelle ad alta energia provenienti dalle CME o dal vento solare bypassano lo scudo magnetico terrestre, o magnetosfera, e surriscaldano le molecole di gas nell’alta atmosfera. Le molecole eccitate rilasciano energia sotto forma di luce e il colore di quella luce dipende da quale elemento viene eccitato. I due colori più comuni dell’aurora sono il rosso e il verde, entrambi emessi dalle molecole di ossigeno a diverse altitudini (le aurore rosse sono prodotte ad altitudini più elevate rispetto alle loro varianti verdi). Quando però le particelle solari penetrano in profondità nell’atmosfera, possono anche innescare rare aurore rosa quando eccitano le molecole di azoto.

Teoricamente, sia le molecole di ossigeno che quelle di azoto possono emettere lunghezze d’onda arancioni in condizioni specifiche. Tuttavia, anche quando ciò accade, l’arancione viene sopraffatto dagli altri colori emessi dalle molecole che lo circondano, rendendo praticamente impossibile vedere queste lunghezze d’onda, ha spiegato Spaceweather.com.

Un mix di colori ingannevole

Allora cosa ha creato la sfumatura arancione catturata dalla foto di Harlan Thomas? “Può esserci una mix dei due processi [aurore rosse e verdi], che inganna la fotocamera e l’occhio facendogli credere che sia arancione,” ha spiegato a Spaceweather.com Kjellmar Oksavik, esperto di meteo spaziale e aurore presso l’Università di Bergen in Norvegia. “In realtà, è rossa e verde allo stesso tempo“.

Nonostante le aurore rosse e verdi si verifichino spesso insieme nel cielo, le aurore “arancioni” sono molto rare. Il colore arancione è più visibile al centro dei grandi raggi aurorali – pilastri di luce verticali che si allineano lungo le linee invisibili del campo magnetico – costituiti sia da luce rossa che da luce verde, che sono molto rari, ha affermato Oksavik.

L’ultima volta che sono state avvistate tonalità così vibranti, simili a quelle di una zucca, è stato quando si è verificata la grande tempesta di Halloween del 2003, la tempesta solare più potente mai registrata nei tempi moderni, ha riferito Spaceweather.com. Durante questo evento epico, le luci arancioni furono avvistate in tutto il Nord America e nel Nord Europa.