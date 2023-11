Australia, 32enne attaccata da uno squalo: ferite alla testa “estremamente gravi”

MeteoWeb

Una donna australiana ha subito ferite alla testa “estremamente gravi” dopo essere stata attaccata da uno squalo venerdì: lo hanno riferito le autorità locali. La 32enne è stata portata d’urgenza al Flinders Medical Center vicino ad Adelaide dai servizi di emergenza poco dopo le 13:00 ora locale di venerdì. La polizia ha evacuato i nuotatori nella zona del molo di Port Noarlunga per cercare lo squalo, ha spiegato la polizia del South Australia in un comunicato stampa, ma non è stata in grado di localizzarlo.

Secondo l’Australian Shark Incident Database, dal 1791 sono state condotte più di 1.100 indagini individuali sugli attacchi di squalo in Australia. Nel 2022, il Paese ha registrato il secondo maggior numero di attacchi di squalo non provocati, seguita dagli Stati Uniti al primo posto.