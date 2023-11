Auto, Pichetto: “vincolare il sistema al solo motore elettrico è un’idiozia”

MeteoWeb

“L’Italia ha una gamma manifatturiera, che è l’automotive, con 250mila artigiani. La trasformazione sarà forte ma non condividevo quando ero sottosegretario con il Governo Draghi e avevo la responsabilità del tavolo Automotive, e non condivido adesso che sono Ministro del Governo Meloni, lo sbandamento ideologico che punta sullo strumento”. Lo dice il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, alla prima Conferenza Energia e Ambiente ‘Strategia energetica e traiettorie di sviluppo’, promossa dalla Regione Basilicata con la collaborazione di Enea e Feem, in corso a Rotondella, in provincia di Matera. “Se la questione sono le emissioni, su quello ci dobbiamo concentrare, non sullo strumento – continua -. Vincolare il sistema a dire ‘solo elettrico’ è un’idiozia, perché ci possono essere anche motori endotermici con poche emissioni grazie al biofuel”.