Auto, Salvini: “la transizione sia ragionevole oppure è un suicidio”

MeteoWeb

“Il settore auto italiano pesa per lo 0,4% delle emissioni globali. Con la transizione si punta a ridurle forse dello 0,1% quando altri penso a Pechino e Shanghai usano il carbone. Questa non è una transizione ma un suicidio“: è quanto ha affermato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. “Il 4 dicembre sarò a Bruxelles per discutere di sostenibilità ma in modo ragionevole. La sostenibilità non si fa tassando o imponendo delle norme come la messa al bando del motore termico. Così non si aiutano l’Italia e l’Europa, ma altre potenze economiche,” ha concluso Salvini.

Salvini oggi ha raggiunto il porto di Gioia Tauro per la cerimonia di battesimo della MSC Celestino Maresca, la più grande nave mai attraccata al Porto calabrese, appartenente alla classe ”Celestino Maresca” di cui fanno parte le navi più grandi e sostenibili al mondo. MSC Celestino Maresca ha dimensioni record, con i suoi 400 metri di lunghezza 61,5 metri di larghezza e un pescaggio a pieno carico di 17 metri ha una capacità di 24.116 TEUs. La nave presenta tecnologie all’avanguardia dal punto di vista ambientale, vantando la più bassa percentuale di emissioni di gas serra per container trasportato, con emissioni di CO₂ del 12% più basse rispetto alle soglie prescritte.