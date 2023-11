Autobus precipita per 300 metri: almeno 20 morti in Perù

MeteoWeb

Un autobus diretto a Lima, capitale del Perù, è precipitato per 300 metri lungo un dirupo che fiancheggiava la strada. L’incidente è avvenuto nei pressi di Yanac, nel centro del Paese. Il bilancio è di 20 morti e 6 feriti, ma la Polizia locale non ha ancora sospeso le ricerche dei corpi. Il sindaco del paese, Carlos Pinedo, aveva chiesto al governo centrale di migliorare le condizioni della strada senza però ottenere risultati. “Non dobbiamo aspettare altri morti. La strada è in pessime condizioni e i tecnici mandati dal Ministero dei Trasporti non hanno fatto nulla“, ha dichiarato Pinedo alla stampa locale.