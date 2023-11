Montagne e foreste: l’autunno del Giappone visto dallo spazio

Questa immagine, acquisita dalla missione Copernicus Sentinel-3 lo scorso 1 novembre 2023, ci mostra i colori dell’autunno nell’arcipelago giapponese. Il Giappone è composto da migliaia di isole che si estendono per circa 2.500km attraverso l’Oceano Pacifico occidentale. Tuttavia, quasi tutta l’area di superficie è costituita dalle quattro isole principali della nazione, tre delle quali sono ritratte in questa immagine, spiega l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Da nord a sud vediamo Honshu, l’isola più grande che si estende lungo un arco da nord-est a sud-ovest, Shikoku, appena sotto la parte inferiore di Honshu, e Kyushu in basso.

L’immagine mostra anche come il Giappone sia prevalentemente montuoso e circa il 68% della superficie è ricoperto da foreste. Le temperature più fresche e le ridotte ore di luce hanno dato il via al fogliame autunnale, che qui si presenta con i toni del marrone e del rosso, particolarmente nelle foreste che si trovano nella parte superiore dell’immagine. I colori dipendono dalle varie specie arboree, dal clima locale, dall’altitudine e dall’orientamento dei pendii.

Aree urbane

Le aree urbane e i terreni coltivati risaltano in netto contrasto nei toni del grigio. L’area più vasta sulla costa orientale di Honshu è la capitale del Giappone, Tokyo. Quest’area metropolitana, comunemente nota come Greater Tokyo, si estende intorno alla baia di Tokyo e ospita circa 37 milioni di persone, il che la rende la più grande megalopoli del mondo. Altre aree urbane, visibili spostandosi verso sud lungo la costa pacifica di Honshu, sono Nagoya e Osaka.

Vulcani

Honshu ospita anche la montagna più alta del Paese, il Monte Fuji, un vulcano rimasto inattivo dal 1707. La sua cima innevata può essere individuata come un piccolo punto bianco vicino alla costa del Pacifico, a circa 100 km a sud-ovest di Tokyo. Un altro vulcano, visibile con un pennacchio di fumo che fuoriesce dalla sua sommità, è il Sakurajima, sull’isola meridionale di Kyushu. Precedentemente un’isola-vulcano nel mezzo della baia di Kagoshima, oggi è una penisola dopo che una potente eruzione nel 1914 l’ha collegato con la penisola di Osumi a est.

I satelliti Copernicus Sentinel-3

I satelliti Copernicus Sentinel-3 trasportano quattro sensori che lavorano insieme, il che rende questa missione la più complessa fra tutte le missioni della serie Sentinel. Il sensore utilizzato per creare questa immagine, denominato ‘Ocean and Land Colour Instrument’, offre nuovi occhi sulla Terra, monitorando gli ecosistemi oceanici, supportando la gestione delle colture e l’agricoltura e fornendo stime dell’aerosol atmosferico e delle nuvole, conclude l’ESA.