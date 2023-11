Bayer crolla in Borsa dopo lo stop a un farmaco e la maximulta negli USA

MeteoWeb

Bayer ha interrotto un ampio studio in fase avanzata di sperimentazione di un nuovo farmaco anti–coagulazione a causa della mancanza di efficacia, un nuovo colpo all’azienda farmaceutica in difficoltà, lasciando nel dubbio il suo progetto di sviluppo più promettente. Le sue azioni sono scese del 20%, al minimo degli ultimi 12 anni, dopo notizie secondo cui la società èstata condannata a pagare 1,56 miliardi di dollari nell’ultima causa statunitense sul suo diserbante Roundup.

Bayer ha dichiarato domenica che l’anticoagulante sperimentale Asundexian si è dimostrato inferiore a Eliquis di Bristol-Myers Squibb e Pfizer nella prevenzione dell’ictus in pazienti ad alto rischio, a metà strada in un trial di fase III. Sperava che il farmaco generasse vendite annuali di oltre 5 miliardi di euro e sostituisse le entrate di uno dei suoi best seller farmaceutici, il fluidificante Xarelto, che è destinato a perdere la protezione dai principali brevetti europei nel 2026.

L’interruzione del processo, che ha seguito la raccomandazione di supervisori indipendenti, segna un’altra battuta d’arresto per un’azienda gravata da un debito elevato e da cause legali statunitensi su Roundup.