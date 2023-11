Aeronautica Militare: bimba in imminente pericolo di vita trasportata con urgenza da Cagliari a Genova

MeteoWeb

Partito dalla base di Ciampino nel tardo pomeriggio di ieri, il velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha permesso il trasporto in tempi brevi, da Cagliari a Genova, di una bimba di 18 mesi in imminente pericolo di vita. La piccola, in gravissime condizioni, necessitava infatti di essere trasferita dall’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” all’Istituto Giannina Gaslini per ricevere cure mediche specifiche.

Messo a disposizione dall’Aeronautica Militare su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice dell’AM, il Falcon 50, partito da Ciampino, è dapprima atterrato su Genova, intorno alle 19:30, al fine di imbarcare l’equipe medica che avrebbe assistito la piccola durante il viaggio, per dirigersi subito dopo verso Cagliari. Atterrato poco dopo le 20:30 sull’aeroporto sardo, la bimba, accompagnata anche dal suo papà, è stata così imbarcata intorno alle 22:30, per giungere finalmente a Genova dopo poco più di un’ora.

Dopo l’atterraggio, la paziente ha proseguito in ambulanza il suo viaggio verso la struttura ospedaliera di destinazione. Il Falcon 50 ha invece fatto rientro a Ciampino, tornando subito disponibile per possibili nuove attivazioni a supporto della collettività.

Il 31° Stormo di Ciampino è uno dei Reparti dell’Aeronautica Militare che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni, insieme alla 46ª Brigata Aerea di Pisa, al 14° Stormo di Pratica di Mare e agli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati su tutto il territorio nazionale. I Reparti di volo sono infatti a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o, come nel caso dei velivoli C-130 J della 46ª Brigata Aerea di Pisa, anche di ambulanze, accorciando così notevolmente i tempi di trasporto.