Bloccati dalla neve: migranti soccorsi in Alta Val di Susa

Otto migranti sono stati salvati la notte scorsa dai tecnici del Soccorso Alpino e dai militari della Guardia di Finanza, intervenuti in alta Valle di Susa (Torino). Il gruppo di persone, sette uomini e una donna, originari del Mali e della Costa D’Avorio, era partito da Cesana per raggiungere la Francia attraverso i boschi. I migranti sono rimasti bloccati dalla neve nella zona del Lago Nero e di Capanna Mautino e hanno dovuto chiamare i soccorsi. All’operazione di recupero hanno partecipato anche Vigili del Fuoco e Croce Rossa. I migranti sono stati riportati a valle. La donna è stata trasportata in ospedale per un principio di ipotermia, mentre gli altri sono stati accompagnati al rifugio di Oulx.