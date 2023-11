Bora forte soffia a Trieste e sul Carso, punte di 86 km/h

MeteoWeb

A Trieste e sul Carso dalla notte scorsa soffia Bora forte con raffiche fino a 86 km/h, come riporta Osmer/Arpa. Da ieri è aumentata di intensità e di forza fino a raffiche più violente a partire da ieri sera, per tutta la notte e stamani. Il Comune di Trieste ha reso noto che i giardini pubblici recintanti sono stati chiusi al pubblico e riapriranno domani.

La Guardia Costiera di Trieste ha effettuato un soccorso a favore di due diportisti in difficoltà a bordo di una piccola imbarcazione in vetroresina, in balia delle onde per la bora che spirava nel golfo. Le due persone sono state tratte in salvo, erano in stato visibilmente confusionale e in ipotermia. L’operazione si è svolta ieri pomeriggio: i due occupanti del natante, in seguito a un’avaria al motore, hanno effettuato una chiamata di soccorso alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Trieste. Una motovedetta con gli ormeggiatori hanno avviato una attività di ricerca riuscendo a trovare i due diportisti poco prima del tramonto, a circa 2,5 miglia a largo di Miramare. I due diportisti sono stati trasbordati sulla motovedetta e condotti in Capitaneria di Porto, il natante è stato invece trasportato dagli ormeggiatori in sicurezza al suo attracco.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: