Buco dell’ozono antartico: le previsioni Copernicus per inizio dicembre

Secondo le previsioni del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), per inizio dicembre è previsto un “grande buco dell’ozono antartico“, dopo che “nel 2023 ha avuto un inizio insolito, con un precedente aumento delle dimensioni fino a diventare il sesto più grande dell’era satellitare, a partire dal 1979, con un’area totale di 26,15 milioni di chilometri quadrati“. Nonostante l’area sia diminuita “in modo tipico” fino all’inizio di ottobre, Copernicus riporta che l’area stessa “è aumentata nuovamente verso la fine del mese e ha mantenuto un’area di circa 15 milioni di chilometri quadrati“, che si prevede “continuerà fino alla prima settimana di dicembre“.

Il buco dell’ozono antartico è un evento episodico, che “in condizioni normali inizia a formarsi a metà agosto e comincia a diminuire costantemente nel mese di novembre“. Ogni anno durante la primavera australe nella stratosfera sopra il Polo Sud iniziano ad accumularsi “sostanze lesive per l’ozono che, insieme alla radiazione solare, alle temperature estremamente fredde e alle nubi stratosferiche polari“, portano alla formazione di un buco dell’ozono, cioè “una drastica riduzione della concentrazione di ozono nella stratosfera“. Il buco dell’ozono si chiude “tipicamente verso la fine di novembre“, quando le temperature stratosferiche aumentano e provocano un cambiamento di direzione dei venti stratosferici e la rottura del vortice polare, “che consiste in forti venti che circolano in alto nell’atmosfera sopra l’Antartide, isolando l’aria fredda sopra il Polo Sud“.

Nel 2023 l’area del buco dell’ozono si è formata diversi giorni prima del solito e ha mantenuto un’area di poco più di 15 milioni di chilometri quadrati dalla fine di ottobre. La durata insolita di quest’anno è pari a quella dei buchi dell’ozono degli ultimi 3 anni, secondo Copernicus. Dal 2020 i buchi dell’ozono si sono chiusi molto più tardi del solito, “ciascuno a metà o fine dicembre“, a causa di “temperature stratosferiche più fredde della media e di un forte vortice polare che dura fino a dicembre“. Sono diversi i diversi potenziali fattori alla base del forte vortice polare osservato, “come il vapore acqueo iniettato nella stratosfera dal vulcano Hunga-Tonga, le oscillazioni nei modelli di vento nell’emisfero meridionale e il cambiamento climatico“.