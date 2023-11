Il buco nero della nostra galassia ruota velocemente e altera lo spazio-tempo

MeteoWeb

Il buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, Sagittarius A*, sta ruotando rapidamente e alterando lo spazio-tempo attorno a sé: lo ha scoperto un nuovo studio. Lo spazio-tempo è il continuum quadridimensionale che descrive il modo in cui vediamo lo spazio, fondendo insieme il tempo unidimensionale e lo spazio tridimensionale per rappresentare il tessuto spaziale che si curva in risposta ai massicci corpi celesti.

Un team di fisici ha osservato il buco nero, che si trova a 26mila anni luce dalla Terra, con il Chandra X-ray Observator della NASA, un telescopio progettato per rilevare le emissioni di raggi X provenienti dalle regioni calde dell’universo. Hanno calcolato la velocità di rotazione di Sagittarius A* utilizzando il cosiddetto metodo del deflusso, che esamina le onde radio e le emissioni di raggi X che possono essere trovate nel materiale e nei gas che circondano i buchi neri, altrimenti noto come disco di accrescimento, secondo lo studio pubblicato sul Monthly Notice della Royal Astronomical Society.

I ricercatori hanno confermato che il buco nero ruota su se stesso, causando il cosiddetto effetto Lense-Thirring. Conosciuto anche come effetto di trascinamento, è ciò che accade quando un buco nero trascina lo spazio-tempo insieme alla sua rotazione, ha spiegato l’autore principale dello studio Ruth Daly, professoressa di fisica alla Penn State University che ha ideato il metodo più di dieci anni fa. Dall’invenzione del metodo del deflusso, Daly si è concentrata sulla rotazione di vari buchi neri ed è autore di uno studio del 2019 che ha scandagliato oltre 750 buchi neri supermassicci.

“Con questa rotazione, Sagittarius A* altererà drasticamente la forma dello spazio-tempo nelle sue vicinanze,” ha affermato Daly. “Siamo abituati a pensare e vivere in un mondo in cui tutte le dimensioni spaziali sono equivalenti: la distanza dal soffitto, la distanza dal muro e la distanza dal pavimento, sono tutte lineari, non è come se uno fosse totalmente schiacciato rispetto agli altri. Ma se abbiamo un buco nero in rapida rotazione, lo spazio-tempo attorno ad esso non è simmetrico: il buco nero che ruota trascina con sé tutto lo spazio-tempo, lo schiaccia, e in un certo senso sembra come un pallone da football,” ha spiegato.

L’alterazione dello spazio-tempo non è nulla di cui preoccuparsi, ma scoprire di più su questo fenomeno potrebbe essere molto importante per gli astronomi, ha sottolineato Daly. “È uno strumento meraviglioso per comprendere il ruolo svolto dai buchi neri nella formazione e nell’evoluzione delle galassie,” ha affermato. “Il fatto che siano entità dinamiche che possono ruotare, e quindi avere un impatto sulla galassia in cui si trovano è emozionante e molto interessante“.