“Il buco dell’ozono si sta riprendendo”: la buona notizia potrebbe essere prematura

Il ripristino dello strato di ozono – che si trova a km di distanza dalla Terra e protegge il pianeta dalle radiazioni ultraviolette – è stato celebrato come uno dei più grandi successi ambientali del mondo. In un nuovo studio pubblicato recentemente, alcuni scienziati sostengono che potrebbe non essersi ripreso affatto e che potrebbe addirittura espandersi. I risultati sono in disaccordo con le valutazioni ampiamente accettate sullo stato dello strato di ozono, compreso uno studio sostenuto dalle Nazioni Unite che ha dimostrato che il buco dovrebbe tornare ai livelli degli anni ’80 già nel 2040.

Nel 1987, diversi Paesi hanno deciso di vietare o eliminare gradualmente l’uso di oltre 100 sostanze chimiche dannose per l’ozono che avevano causato un “buco” nello strato sopra l’Antartide. La riduzione è principalmente attribuita all’uso di clorofluorocarburi, o CFC, comuni negli spray aerosol, nei solventi e nei refrigeranti. Tale divieto, concordato nell’ambito del Protocollo di Montreal, è ampiamente considerato efficace nel favorire il ripristino dello strato di ozono. Il buco, che cresce sopra l’Antartide durante la primavera per poi restringersi nuovamente in estate, ha raggiunto dimensioni record tra il 2020 e il 2022, spingendo alcuni scienziati neozelandesi a indagare sul motivo. In un articolo, pubblicato su Nature Communications, hanno rilevato che i livelli di ozono si sono ridotti del 26% dal 2004 al centro del buco nella primavera antartica.

“Ciò significa che il buco non solo è rimasto ampio in termini di area, ma è anche diventato più profondo (cioè ha meno ozono) per gran parte della primavera antartica,” ha affermato Hannah Kessenich, dottoranda presso l’Università di Otago e autore principale dello studio. “I buchi dell’ozono, particolarmente longevi, nel periodo 2020-2022 si adattano perfettamente a questo quadro, poiché la dimensione/profondità del buco nel mese di ottobre è stata particolarmente notevole in tutti e 3 gli anni“.

Per giungere a questa conclusione, gli scienziati hanno analizzato il comportamento dello strato di ozono da settembre a novembre utilizzando uno strumento satellitare. Hanno utilizzato dati storici per confrontare tale comportamento e il cambiamento dei livelli di ozono e per misurare i segnali di recupero. Hanno quindi cercato di identificare cosa stava determinando questi cambiamenti. Hanno scoperto che la diminuzione dell’ozono e l’aumento di profondità erano il risultato di cambiamenti nel vortice polare antartico, un vasto vortice di bassa pressione e aria molto fredda, in alto sopra il Polo Sud.

Gli autori dello studio non sono andati oltre nell’esplorazione delle cause di tali cambiamenti, ma hanno riconosciuto che molti fattori potrebbero contribuire alla riduzione dell’ozono, compreso l’inquinamento che riscalda il pianeta, minuscole particelle sospese nell’aria emesse da incendi e vulcani, così come cambiamenti nel ciclo solare.

“Nel complesso, i nostri risultati rivelano che i recenti, grandi buchi dell’ozono potrebbero non essere causati solo dai CFC,” ha spiegato Kessenich. “Quindi, mentre il Protocollo di Montreal ha avuto indiscutibilmente successo nel ridurre i CFC nel tempo e nel prevenire la catastrofe ambientale, i recenti buchi persistenti dell’ozono nell’Antartide sembrano essere strettamente legati ai cambiamenti nelle dinamiche atmosferiche“.

Alcuni scienziati sono scettici sui risultati dello studio, che si basa fortemente sui buchi osservati tra il 2020 e il 2022 e utilizza un breve periodo – 19 anni – per trarre conclusioni sulla salute a lungo termine dello strato di ozono. “La letteratura esistente ha già trovato le ragioni di questi grandi buchi nell’ozono: il fumo degli incendi boschivi del 2019 e un’eruzione vulcanica (La Soufriere), nonché una relazione generale tra la stratosfera polare e l’oscillazione meridionale di El Niño,” ha spiegato a Science Media Center Martin Jucker, scienziato del Centro di ricerca sui cambiamenti climatici dell’Università del Nuovo Galles del Sud in Australia. “Sappiamo che durante gli anni de La Niña, il vortice polare nella stratosfera tende ad essere più forte e più freddo del solito, il che significa che anche le concentrazioni di ozono saranno più basse durante quegli anni. Gli anni 2020-22 hanno visto una rara tripla La Niña, ma questa relazione non è mai menzionata nello studio“.

Jucker ha evidenziato che gli autori dello studio hanno affermato di aver rimosso due anni dai dati – 2002 e 2019 – per garantire che “eventi eccezionali” non distorcessero i loro risultati. “È stato dimostrato che tali eventi hanno fortemente ridotto le dimensioni del buco dell’ozono,” ha affermato, “quindi includere tali eventi avrebbe probabilmente annullato qualsiasi tendenza negativa a lungo termine“.