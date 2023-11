Buongiorno e Buon Giovedì: immagini, GIF e frasi allegre da inviare su WhatsApp

MeteoWeb

Buongiorno e Buon Giovedì! Per iniziare questa nuova giornata con positività, proponiamo (in alto nella gallery) tante immagini e GIF da condividere per augurare una giornata allegra e speciale. Di seguito tante frasi e curiosità.

Buongiorno e Buon Giovedì! Le frasi da condividere

Ecco alcune frasi allegre per augurare “Buongiorno e Buon Giovedì“:

“Buongiorno e Buon Giovedì! Che questa giornata sia piena di sorrisi, risate e felicità”

“Buon Giovedì! Che il sole ti risplenda in viso e che la giornata ti porti solo cose belle”

“Buongiorno! Oggi è un nuovo giorno, pieno di possibilità. Vivilo al massimo!”

“Buon Giovedì! Che questa giornata sia un trampolino di lancio per grandi cose”

“Buongiorno, Buon Giovedì! Che la tua giornata sia piena di amore, gioia e armonia”

“Buongiorno! Oggi è Giovedì, il fine settimana è all’orizzonte. Avanti tutta!”

“Buon Giovedì! Oggi è il giorno perfetto per fare qualcosa di folle”

“Buongiorno! Oggi è il giorno perfetto per sorridere a un estraneo”

“Buon Giovedì! Oggi è il giorno perfetto per fare una buona azione”

“ Buongiorno ! Oggi è il giorno perfetto per vivere la vita al massimo”

"Buon Giovedì, che sia un giorno pieno di sorprese!"

“Buon Giovedì, che sia un giorno pieno di magia!”

“Buon Giovedì, che sia un giorno pieno di sogni!”

“Buon Giovedì, che sia un giorno pieno di risate!”

“Buon Giovedì, che sia un giorno pieno di colori!”

Curiosità

Ecco alcune curiosità sul giovedì:

Il giovedì è il quarto giorno della settimana, e il secondo giorno lavorativo della settimana in molti Paesi;

Il nome “giovedì” deriva dalla parola latina “Iovis dies“, che significa “giorno di Giove”. Giove era il dio romano del cielo e del tuono, e il giovedì era considerato il suo giorno sacro;

In alcune culture, il giovedì è considerato un giorno di purificazione. Ad esempio, nell’ebraismo, il giovedì è il giorno in cui si celebra il Yom Kippur, il giorno dell’espiazione.