Buon Martedì Grasso! Immagini nuove e divertenti per un Buongiorno allegro e colorato

MeteoWeb

Buongiorno e Buon Martedì Grasso! E’ un’occasione speciale durante il Carnevale per inviare auguri simpatici e divertenti: proponiamo quindi, in alto, una serie di immagini da condividere, di seguito tante curiosità su questa ricorrenza.

Buongiorno e Buon Martedì Grasso! Curiosità

Il Martedì Grasso è l’ultimo giorno di Carnevale, la festa che precede la Quaresima. È una giornata di festa e di allegria, in cui si mangia e si beve in abbondanza, prima del periodo di digiuno e di penitenza. In Italia, il Martedì Grasso è tradizionalmente la giornata in cui si mangiano i dolci tipici del Carnevale, come le chiacchiere, le frittelle e le castagnole. È anche la giornata in cui si organizzano feste e sfilate in maschera, per salutare il Carnevale e dare inizio alla Quaresima.

Ecco alcune curiosità:

Il nome “Martedì Grasso” deriva dal fatto che in questo giorno, tradizionalmente, si mangiava molto e si abbuffava di cibi grassi, prima dell’inizio della Quaresima, un periodo di digiuno e di astinenza;

In Italia, il è tradizionalmente la giornata in cui si mangiano i dolci tipici del Carnevale, come le chiacchiere, le frittelle e le castagnole;

In alcune regioni italiane, è anche la giornata in cui si organizzano feste e sfilate in maschera;

In Brasile, il martedì grasso è l’ultimo giorno del Carnevale di Rio de Janeiro, una delle celebrazioni più famose al mondo;

In Francia, il martedì grasso è noto come “Mardi Gras” e viene celebrato con parate, feste e balli mascherati;

In Spagna, è noto come “Martes de Carnaval” e viene celebrato con sfilate, battaglie di coriandoli e fuochi d’artificio;

In Germania, il martedì grasso è noto come “Rosenmontag” e viene celebrato con sfilate di carri allegorici e feste in maschera;

In alcuni paesi del Sud America, è noto come “Entierro de la Sardina”. Questa tradizione prevede che una grande sardina di cartapesta venga portata in processione per le strade della città, prima di essere bruciata in un falò. Questo rituale simboleggia la fine del Carnevale e l’inizio della Quaresima.