Buongiorno e Buon Martedì: tante immagini e frasi simpatiche da inviare su WhatsApp

Buongiorno e Buon Martedì! Per iniziare questa nuova giornata col piede giusto e con positività, proponiamo (in alto nella gallery) tante immagini da condividere per augurare un “Buongiorno” e un “Buon Martedì“. Di seguito tante frasi e curiosità.

Buongiorno e Buon Martedì! Le frasi da condividere

Ecco alcune frasi per augurare “Buongiorno e Buon Martedì”:

“Buongiorno e Felice Martedì! Spero che questa giornata sia piena di gioia e felicità”

“Buongiorno e buona settimana! Auguro a tutti un Martedì produttivo e positivo”

“Buongiorno e Buon Martedì! Che questa giornata sia ricca di successi”

“Buongiorno e Felice Martedì! Auguro a tutti un giorno sereno e pieno di energia”

“Buongiorno! Buon Martedì! Spero che tu abbia una giornata fantastica”

“Buongiorno a tutti! Buon Martedì! Auguro a tutti un buon lavoro”

“Buongiorno! Buon martedì! Che tu possa realizzare tutti i tuoi obiettivi”

Curiosità

Ecco alcune curiosità sul martedì:

Il nome “martedì” deriva dalla parola latina “Martis dies“, che significa “giorno di Marte”. Marte era il dio romano della guerra, della forza e della virilità;

In molte culture, il martedì è considerato un giorno sfortunato. Ad esempio, in Italia è considerato un giorno da evitare per iniziare un viaggio o per sposarsi.

In alcune culture, il martedì è invece considerato un giorno fortunato. Ad esempio, in Giappone è considerato un giorno propizio per fare soldi;

In Italia, il martedì è il giorno della settimana in cui si svolge il mercato settimanale. Questo è un'antica tradizione che risale al Medioevo. I mercati settimanali erano un luogo di incontro per gli abitanti dei villaggi e delle città, dove si potevano acquistare prodotti freschi, come frutta, verdura, carne e pesce;

In molti Paesi, il martedì è il giorno in cui si festeggiano i santi martiri. I martiri sono persone che hanno sacrificato la propria vita per la loro fede;

In molti Paesi, il martedì è il giorno in cui si celebra la giornata mondiale del teatro. La giornata mondiale del teatro è stata istituita nel 1961 dall’Istituto Internazionale del Teatro dell’UNESCO. Questo giorno è un’occasione per celebrare l’arte del teatro e per riflettere sul suo ruolo nella società.